المؤبد لـ متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بالخانكة

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، لكهربائى سيارات وسائق مركبة توك توك وشيال بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

المؤبد لـ متهمين لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالخانكة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الأولى رقم 50691 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة 3025 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "السيد م ص"، 17 سنة، كهربائى سيارات، ومقيم الخصوص، و"محمد س ر"، 21 سنة، سائق توك توك، ومقيم الخصوص، لأنهم فى يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزا جوهر مخدر أحادى أسيتيل مورفين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزا بقصد الإتجار جوهرًا مخدرا أحد مشتقات (Indazole Carboxamides) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزا جوهرًا مخدرا "ميثامفيتامين" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزا جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزا أداة "كتر / قاطع" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

اما أمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 27197 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2369 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "زیاد س م"، 22 سنة، شيال فى سوق الخضار ومقيم بشارع الجامع الكبير فى الخانكة، لأنه فى يوم 2 / 10 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاحًا أبيض "كتر" قاطع بغير مسوغ قانوني.

حبس 3 مسجلين خطر

وفي واقعة اخري ، امرت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس 3 مسجلين خطر 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لهم معلومات جنائية قاموا بسرقة متعلقات شخصية وسيارة من داخل فيلا بمدينة العبور خلال غياب أصحابها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى مأمور قسم أول العبور بلاغًا من أحد الأشخاص بسرقة فيلا ملكه بدائرة القسم، وأفاد المبلغ في محضره أنه تم سرقة متعلقات شخصية وسيارة ومشغولات ذهبية من الفيلا.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب واقعة السرقة 3 مسجلين خطر سرقات وتبين أن لهم معلومات جنائية، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة بعض المنقولات من داخل الفيلا وأرشدوا عن المسروقات وهي عبارة عن مشغولات ذهبية ومشغولات فضية وإكسسوارات ومتعلقات شخصية وميزان حساس وعدد من العملات الورقية والمعدنية المحلية الأجنبية وسيارة و3 كولية خرز ومجموعة من الأحجار الكريمة وقداحة سيارة ملاكي.