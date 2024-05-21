وزير الزراعة يتابع منظومة نقل وحوكمة الأسمدة وتوفيرها للمزراعين

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة حوكمة ونقل الاسمدة بحضور رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة المعنية وشركة البنك الزراعي.

ملف الأسمدة

وخلال الاجتماع أكد القصير أن الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف الأسمدة مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل توفير الاسمدة للمزارعين في الوقت المناسب خلال موسم الزراعة

كما وجه بضرورة مراجعة برامج شحن الاسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة اي مشكلات والعمل على حلها فورا مع ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة.

وأشار القصير الى جهود الوزارة بتنفيذ منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصولها من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الاسمدة لمستحقيه الحقيقيين.



وأضاف وزير الزراعة ان الاجتماع اليوم يأتي قبل ذروة بداية تسميد المحاصيل الاستراتيجية والصيفية خلال الشهر القادم بهدف تلافى اي مشكلات قبل حدوثها لذلك فإن الأمر يتطلب من جميع أعضاء منظومة الاسمدة بذل قصارى جهدهم سواء الجمعيات أو الشركات وكذلك قيادات الوزارة المعنية

وزير الزراعة وجه بمحاسبة المقصرين في أداء عملهم وتقاعسهم عن صرف الاسمدة في مواعيدها المقررة مشددا في الوقت نفسه على المتابعة الدائمة لمنظومة استخراج كارت الفلاح لتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين.

الزراعة توزيع 70 ماكينة حصاد

وكان الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية، قد قام بتوزيع 70 ماكينة حصاد قمح ( حصاد وتربيط ) على سبعين قرية فى محافظتى سوهاج والشرقية

ياتى ذلك من خلال مشروع دعم صغار المزارعين لمجابهة اثار الحرب الاوكرانية والذى ينفذه الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى ويتم تمويله من الوكالة الالمانية للتنمية.

قال د.على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز ان المشروع يعمل بمحافظتى سوهاج والشرقية فى سبعين قرية منها خمسون قرية بسوهاج وعشرون قرية بحافظة الشرقية.

ويعمل المشروع من خلال نهج متكامل من خلال تجميع وتوحيد زراعة الحيازات الصغيرة من خلال ازالة الحدود بين هذه القطع الصغيرة وتوفير الميكنة الزراعية لهذه الحيازات المجمعة سواء حرث او التسوية بالليزر وكذلك توفير التقاوى المعتمدة والاسمدة والدعم الفنى من خلال خبراء مراكز البحوت وكذلك اقامة محطات الطاقة الشمسية لادارة طلمبات الرى وتطوير المساقى الفرعية وتطويرها الى مواسير تحت الارض لتقليل الفقد فى المياه ويؤدى النهج المتكامل الى زيادة الانتاجية وزيادة دخل صغار المزارعين ورفع مستوى الامن الغذائى لهم.



واضاف حزين أن توزيع ماكينات الحصاد يتم توزيعها على الجمعيات الشريكة فى تنفيذ انشطة المشروع ويتم توزيعها بغرض تقليل الفاقد وتوفير الجهد والوقت حيث تعمل هذه الحصادات على حصاد وتربيط القمح وبالتالى تقلل من الفاقد والمهدراثناء الحصاد وتختصر زمن الحصاد وتوفر الجهد.