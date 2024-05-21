سعر الريال السعودي بالبنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.43 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.47 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.42 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.43 جنيه للشراء.

12.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.43 جنيه للشراء.

12.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.43 جنيه للشراء.

12.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.36 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك أبو ظبى التجاري

12.13 جنيه للشراء.

12.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.40 جنيه للشراء.

12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.37 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

وارتفعت العملات المشفرة، مدعومة بقفزة في سعر عملة إيثريوم وسط تزايد الترقب للموافقة الوشيكة على صناديق الاستثمار المتداولة ن قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0860 دولار.

ويتوقع المستثمرون أن تقدم بيانات يوم الخميس الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي عن مؤشر الأجور ومؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المزيد من الدلائل حول دورة التيسير النقدي في منطقة اليورو.

ومع وجود القليل من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتوجيه تحركات العملة، يتحول تركيز المتعاملين إلى مجموعة من التعليقات لرؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن أدلة حول توقعات أسعار الفائدة الأميركية ومتى يمكن أن تبدأ دورة التيسير النقدي. ودعا العديد من المسؤولين الاثنين إلى استمرار السياسة النقدية الحذرة، حتى بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجعا مرحبا به في ضغوط أسعار المستهلكين في أبريل.

وتتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 42 نقطة أساس في عام 2024، ما يعني تخفيضا بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 68 بالمئة لتحرك ثاني بحلول ديسمبر، انخفاضا من التوقع الكامل بخفض الفائدة مرتين قبل تعليقات في الآونة الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي أظهرت الميل نحو استمرار تشديد السياسة النقدية.