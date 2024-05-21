صحة قنا تطلق قافلة طبية بقرية "حاجرهِو" بنجع حمادي

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية" حاجر هِو" التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، وذلك علي مدار يومي الأربعاء والخميس ٢٣,٢٢ مايو الجاري.

وأكد بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا، في جميع قري ونجوع المحافظة، وذلك بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان، وكذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، داعيا المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

من ناحية أخرى واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة بحضور سمية حسن مديرة ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا استقبل 82 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ووجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.