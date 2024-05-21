أصالة تنعى مصفف الشعر طوني صوايا: صدمة لا تصدق

ودعت الفنانة أصالة مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا، بكلمات مؤثرة تعبيرًا عن صدمتها برحيله، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”.

نشرت أصالة صورة برفقة طوني صوايا، وعلقت قائلة: "ما كان شخص بشتغل معه وعادي.. كان قريب عليي وكأنّه من أهلي حنون راقي شبعان كرامته ماشفت إلها مثيل ياالله ماعم صدق إنه راح ونحنا كان المفروض سوا مسافرين شي ماعم بقدر صدقه أرجوكم إدعوا له الله يرحمك ياصديق وحبيب وقريب وأخ وإنسان شو صعب لاقي متلك الله يرحمك ياحبيبي ياطوني ياغالي ويصبرنا يا رب يا رب.

أعلنت الفنانة ديانا دياب خبر رحيل طوني صوايا بشكل مفاجئ، وودعته عبر نشر أخر صورة معه، التي ظهر فيها بفقدان كبير للوزن، واستهر بتعاونه مع كبار نجوم الفن أبرزهم “أصالة، نوال الكويتية، نجوى كرم، أحلام، جوليا بطرس”، وكان يارفقهم في حفلاتهم للحفاظ على إطلالتهم لآخر دقيقة.

ودعته مايا دياب بكلمات مؤثرة "ما كنت عارفة أنه هيدي آخر صورة لنا، كنت مبسوطة من قلبك وأنا كنت خايفة عليك قلتلك كتير قلتلك أنت ضعفان يا طوني انتبه على حالك وأنت ما انتبهت وفليت يا أطيب قلب وأکرم نفس یا أدفي إنسان یا صادق یا محب يا قلبي أنت، أنت شقفة من عيلتي ومن رحلتي ما تتعوض يا طوني، الله معك يا قلبي.