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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إجراء 74 ألف عملية جراحية مجانية لمواطني المنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، جهودها في تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية بالقرى الأكثر إحتياجا ، وإجراء العمليات الجراحية في إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الإنتظار 

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن قيام مديرية الصحة بإجراء 74 ألفا و 821 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، للقضاء على قوائم الانتظار ، والتي أطلقها رئيس الجمهورية ، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والإهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على المحافظ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية ، وإجراء 7201 عملية جراحية مجانية ، منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية ابريل 2024 بمختلف التخصصات، منها ،  4330 عملية جراحة عيون ، و 462 عملية جراحية مخ وأعصاب ، و409 عمليات جراحة أورام ، و 1571 قسطرة قلبية ، و108 عمليات أوعية دموية وقسطرة طرفية ، و99 قلب مفتوح ، و 206 عمليات عظام ، و 16 قسطرة بالمخ ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة ،  74 ألفا و 821 عملية جراحية.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المبادرة الرئاسية والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الإنتظار ، تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل محافظة  المنيا ، وتشمل مستشفيات ، مستشفى المنيا العام ، ومستشفى رمد المنيا ، ومستشفى ملوي التخصصي ، ومستشفى التأمين الصحي  ، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط  ، ومركز أورام المنيا ، ومستشفى المنيا الجامعي ، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعي ، ومستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، ومستشفى مصر المحبة ، ومستشفى الراعى الصالح بسمالوط ، ومستشفى دار الهلال التخصصي ، ومركز النيل الدولي للعيون ، ومركز حورس للعيون ، ومستشفى سمالوط التخصصي ، ومستشفى المنيا الوطني ، ومستشفى الصفوة ببني مزار ، ومستشفى رمد بني مزار ، ومستشفى ديرمواس التخصصي.

الجريدة الورقية