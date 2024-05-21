إجراء 74 ألف عملية جراحية مجانية لمواطني المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، جهودها في تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية بالقرى الأكثر إحتياجا ، وإجراء العمليات الجراحية في إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الإنتظار

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن قيام مديرية الصحة بإجراء 74 ألفا و 821 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، للقضاء على قوائم الانتظار ، والتي أطلقها رئيس الجمهورية ، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والإهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على المحافظ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية ، وإجراء 7201 عملية جراحية مجانية ، منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية ابريل 2024 بمختلف التخصصات، منها ، 4330 عملية جراحة عيون ، و 462 عملية جراحية مخ وأعصاب ، و409 عمليات جراحة أورام ، و 1571 قسطرة قلبية ، و108 عمليات أوعية دموية وقسطرة طرفية ، و99 قلب مفتوح ، و 206 عمليات عظام ، و 16 قسطرة بالمخ ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة ، 74 ألفا و 821 عملية جراحية.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المبادرة الرئاسية والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الإنتظار ، تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل محافظة المنيا ، وتشمل مستشفيات ، مستشفى المنيا العام ، ومستشفى رمد المنيا ، ومستشفى ملوي التخصصي ، ومستشفى التأمين الصحي ، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، ومركز أورام المنيا ، ومستشفى المنيا الجامعي ، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعي ، ومستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، ومستشفى مصر المحبة ، ومستشفى الراعى الصالح بسمالوط ، ومستشفى دار الهلال التخصصي ، ومركز النيل الدولي للعيون ، ومركز حورس للعيون ، ومستشفى سمالوط التخصصي ، ومستشفى المنيا الوطني ، ومستشفى الصفوة ببني مزار ، ومستشفى رمد بني مزار ، ومستشفى ديرمواس التخصصي.