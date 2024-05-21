إحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعًا موسعا يضم رؤساء القطاعات والمديرى العموم لمناقشة خطة الاحلال والتجديد للعام المالى 2024/2025، والتى تتمثل فى إحلال وتجديد شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي ومد وتدعيم أخرى جديدة بالمناطق العشوائية والسكنية المستجدة، وأعمال إحلال وتجديد محطات المياه، ومحطات الصرف الصحي (الكبري، والصغرى) وتوريد معدات للمياه والصرف الصحي واستكمال المشروعات التى بدأت بالخطة المالية عن العام المالى السابق.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة لديها خطة طموحة لأعمال الاحلال والتجديد لمحطات المياه المرشحة والإرتوازي والنقالي خلال العام المالى 2024-2025 فضلا عن رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها سعياً لزيادة طاقتها، بالإضافة إلي مد وتدعيم شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي للمناطق العشوائية والمستجدات السكنية حتي تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بعد الانتهاء من إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق .

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 215,600 مليون جنيه لخطة الاحلال والتجديد والتى تتمثل في إحلال وتجديد محطات مياه سطحية، ونقالي، ومطورة، وآبار ارتوازية بجميع مراكز المحافظة كإحلال وتجديد محطة مياه العتامنة بمركز طما ومحطه مياه المراغة السطحية بمركز المراغة ومحطات المياه النقالى "الطوايل -النمساوى -الفراسية -الخزندارية " بمركز ساقلتة واحلال وتجديد محطه مياه نيدة السطحية ومحطة مياه اخميم السطحية بمركز اخميم بالاضافة الى عدد "8 " محطات مياه شرب صغيرة بمركز سوهاج وعدد "8" محطات شرب صغيرة بمركز أخميم ومحطة مياه جرجا الجديدة السطحية وعدد "4" محطات صغرى بمركز جرجا واحلال وتجديد عدد 4 محطات مياه نقالي ومطورة بمركز دار السلامومحطة مياه البلينا السطحية بمركز البلينا بالاضافه الى احلال وتجديد شبكات مياه الشرب وشبكات انحدار وخطوط الصرف الصحى بنواحى المحافظه هذا بالاضافة الى احلال وتجديد عدد 3 محطات صرف صحى كبرى بمركز سوهاج وإحلال وتجديد أجهزة قياس التصرف وأجهزة القياس الكهربائية مع حصر كافة المعدات التي تستلزم عمل إحلال وتجديد وإعادة تأهيل حرصا على سلامة أصول الشركة بالإضافة إلى توريدات بعض المعدات الثقيلة اللازمة لتحسين خدمات الصرف الصحى.

تقليل الفاقد من المياه المنتجة وتحقيق الاستفادة المثلي من المشروعات القائمة

وأوضحت المهندسة الشيماء محمد رئيس قطاع التخطيط، أن خطة الإحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لإطالة العمر الإفتراضي للأصول الثابتة وتقليل الفاقد من المياه المنتجة وتحقيق الاستفادة المثلي من المشروعات القائمة اطول فتره ممكنة واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة

وأفاد المهندس احمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة، بتنفيذ الخطة طبقا للجدول الزمنى خلال العام مع استمرار العمل باستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، وتحقيق الاستفادة الكاملة منها في الارتقاء بكفاءة الأداء الخدمي المقدم للمواطنين فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .