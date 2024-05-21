مستشار الرئيس الفلسطيني: نأمل إصدار “الجنائية الدولية” مذكرة باعتقال نتنياهو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المدعي العام للجنائية الدولية دعم طلب إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت بالأسباب والأدلة التي تعززه.

وأكد «الهباش»، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، إننا نأمل أن تستجيب المحكمة الجنائية الدولية لطلب المدعي العام وإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة.