وزير التنمية المحلية يزور محافظة الغربية لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية

يزور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم محافظة الغربية لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية التي تهم مواطني المحافظة، وذلك بمشاركة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات من وزارة التنمية المحلية.

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الغربية تفقد مشروعات الرصف وتطوير الطرق، وتفقد عدد من المراكز التكنولوجية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " في مراكز زفتى والسنطة وطنطا وكفر الزيات وكذا متابعة أعمال تطوير ورصف كورنيش المحلة ومحوري ترعة النعناعية وأم القرى بمركز كفر الزيات ومدينة طنطا، وجهود محافظة الغربية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



