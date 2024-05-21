الثلاثاء 21 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية يزور محافظة الغربية لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

يزور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم محافظة الغربية لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية التي تهم مواطني المحافظة، وذلك بمشاركة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات من وزارة التنمية المحلية.

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وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظي القاهرة والقليوبية والجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية

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وزير التنمية المحلية: 426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة "سند الخير"

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الغربية تفقد مشروعات الرصف وتطوير الطرق، وتفقد عدد من المراكز التكنولوجية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " في مراكز زفتى والسنطة وطنطا وكفر الزيات وكذا متابعة أعمال تطوير ورصف كورنيش المحلة ومحوري ترعة النعناعية وأم القرى بمركز كفر الزيات ومدينة طنطا، وجهود محافظة الغربية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


 

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