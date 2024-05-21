الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

الريال السعودى
الريال السعودى

تنشر بوابة الوفد االالكترونية أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 21  مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

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وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

12.45 جنيه للشراء.

12.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

12.45 جنيه للشراء.

12.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.44 جنيه للشراء.

12.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.44 جنيه للشراء.

12.42  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

12.43 جنيه للشراء.

12.35 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

12.44 جنيه للشراء.

12.40 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

12.45 جنيه للشراء.

12.37 جنيه للبيع.

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