الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

العرجون: الروح الرياضية من شيم اللاعبين المغاربة

دونجا
دونجا

أكد عمر العرجون، لاعب نهضة بركان المغربي، أن الروح الرياضية وعدم إيذاء لاعبي الخصم بدون قصد يعد من شيم اللاعبين المغاربة.

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العرجون: جمهور الزمالك له دور كبير في تتويج الأبيض بالكونفيدرالية


وكان الزمالك قد توج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد التعادل مع نهضة بركان بنتيجة 2/2، بمجموع المباراتين، لينجح في الاستفادة من تسجيل هدف في المغرب.
وتحدث العرجون في تصريحات تلفزيونية، حيث تحدث عن العروض التي تلقاها من الدوري المصري،  فقال: "قبل ذلك، بالتأكيد كانت توجد عروض، لا أريد أن أقول أسماء الأندية، ولكنها من أندية كبيرة في مصر، لكن ربنا لم يكتب لي أن أكون في مصر خلال هذا الوقت".
وتابع: "بالطبع، الروح الرياضية من شيم اللاعبين المغاربة، لا يتسببون في إصابة أي لاعب من الخصم عن قصد، حتى الشجار الذي حدث بين لاعب نهضة بركان مع لاعب الزمالك لم يكن عن قصد".
وأردف: "اتوجه بالأعتذر نيابة عنه من هذا السلوك".

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