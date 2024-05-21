توفير احتياجات الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

بتوجيهات وزير التعليم

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المراقبين بتوفير المناخ المناسب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير احتياجات الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وتيسير أداء الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مراعاة تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية العامة 2024، والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستأتي مطابقة لنفس مواصفات امتحانات العام الماضي.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون امتحانات الثانوية العامة 2024 خالية من أي تعقيدات أو ألغاز.

ونصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بالاهتمام ومراعاة الدقة فى كتابة البيانات بورق الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024، مع ضرورة الانضباط حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

قواعد تنظيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم لجان امتحانات الثانوية العامة الفرعية للعام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجهيز لجان السير الفرعية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بحيث لا يزيد فيها عدد الطلاب على 20 طالبا ولا يقل عن 15 طالبا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من صلاحية كاميرات المراقبة في كل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 الفرعية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوجود اثنين من المراقبين أو الملاحظين مهمتهم ضبط لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024 الفرعية.

