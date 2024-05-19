وزير التعليم يتعهد بانضباط امتحانات الثانوية العامة 2024

تعهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بانضباط امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2023-2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستأتي مطابقة لنفس مواصفات امتحانات العام الماضي.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون امتحانات الثانوية العامة 2024 خالية من أي تعقيدات أو ألغاز.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

نصائح وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بالاهتمام ومراعاة الدقة فى كتابة البيانات بورق الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024، مع ضرورة الانضباط حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة تعمل على مراعاة تكافؤ الفرص في امتحانات الثانوية العامة 2024، والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء للطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المراقبين بتوفير المناخ المناسب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عمل مجموعات المراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2024 ليتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة أنتجت فيديو توضيحى لطريقة كتابة البيانات والإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024.

