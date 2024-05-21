رئيس فيوتشر: مواجهة الزمالك صعبة.. والمنظومة الإدارية اكتملت بـ"طلعت يوسف"

وجه وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر التهئنة لمجلس إدارة الزمالك على التتويج بالكونفدرالية خصوصًا أنه كان يلعب باسم مصر، مبديًا سعادته بالأجواء الرائعة في استاد القاهرة الدولي، والحضور الجماهيري الكبير لدعم الفريق الأبيض، مؤكدا أنه الاستاد كان "شكله رائع للغاية" وكان منظر مُرعب وجميل في نفس الوقت.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بالتأكيد كان هناك ضغوط على لاعبي الزمالك بعد الحضور الجماهيري الكبير، لكنهم كانوا رجال ورفعوا اسم مصر، منظر الجماهير في استاد القاهرة كان رائعًا".

وأضاف: "أهنئ مجلس الزمالك ولاعبيه وجماهيره بعد التتويج ببطولة كبيرة، ولابد أن يسعد جمهور الفريق ببطولة الكونفدرالية، ونحن كمصريين نشعر بالفرح بكل تأكيد، وكان من الصعب أن يكون الكأس داخل أرضنا ويخرج منها، هذا هو الاحساس الطبيعي أن نكون سعداء بالفوز باللقب سواء أهلاوي أو زمالكاوي أو منتمي لنادي آخر".

وأكمل: "أتمنى أن يكون للإعلام دورًا كبيرًا في الحد من الانقسام والتعصب، وأكون سعيد دائمًا بأن جماهير الأهلي والزمالك دائمًا يقومون بفتح (كشافات الهواتف) في دقائق معينة، وهو ما نتمناه دائما ان تكون الروح الطيبة جيدة".

وواصل: "مواجهة الزمالك يوم الخميس "ربنا يستر" فيها إن شاء الله، ووافقنا على نقل المباراة وكل التدريبات من استاد القاهرة لملعب المقاولون العرب بصدر رحب وهو أمر طبيعي ونتمنى فوز فيوتشر أمام فريق متوج ببطولة قارية".

وأكد: "وجود طلعت يوسف يشعرني بأن الإدارة اكتملت وهو متميز بالجانب الانضباطي، وهو قادر على إعادة الانضباط في هذه الجزئية، ومنحنا المدرب صلاحيات كبيرة وهو يمتلك قدرات كبيرة مع الجهاز المعاون".

وأتم: "تامر مصطفى مدرب محترم ولكنه لم يكن موفق، وفي أول مباراة لـ طلعت يوسف حققنا فوزًا صعبا على انبي، والفريق البترولي يمتلك لاعبين مميزين شباب، ولديهم قطاع ناشئين قوي، والذي كان يقوده إمام محمدين الذي تم تعيينه في فيوتشر مؤخرا، نتمنى الاستفادة منه داخل النادي خلال المرحلة القادمة".