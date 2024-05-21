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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

أبناؤنا في الخارج 2024| إتاحة امتحانات الرياضيات والتربية الدينية

امتحانات إلكترونية
امتحانات إلكترونية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الرياضيات والتربية الدينية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 على منصة  "أبناؤنا في الخارج". 

تنبيه مهم من التربية والتعليم لطلاب "أبناؤنا في الخارج" 2024

أبناؤنا في الخارج| خطوات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الرياضيات والتربية الدينية للطلاب على نظام  "أبناؤنا في الخارج" للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس. 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج"، يوم السبت، الموافق 18 مايو 2024، إلكترونيًا، وتنتهي يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024. 

ويؤدي طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات الرياضيات والتربية الدينية إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى. 

وتحتوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد. 

رابط تحميل امتحانات الرياضيات والتربية الدينية 

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات الرياضيات والتربية الدينية لنظام أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية. 

ولتحميل ملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في امتحانات الرياضيات والتربية الدينية بنظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا)

نصيحة التعليم لطلاب أبنائنا في الخارج 

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" بقراءة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الالتزام بتحمبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنظام "أبناؤنا في الخارج" لكل مادة حسب الجدول الموضوع مسبقًا. 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإجابة على الأسئلة المختلفة فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط. 

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا للطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" بعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد في امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر فيي امتحانات نظام "أبناؤنا في الخارج" فإنه سيلغى السؤال. 


 

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