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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تنبيه هام من التربية والتعليم لطلاب "أبناؤنا في الخارج" 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا للطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

أبناؤنا في الخارج| إتاحة امتحانات اللغة الأجنبية للمرحلة الابتدائية 2024

أبناؤنا في الخارج| خطوات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" بعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد في امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر فيي امتحانات نظام "أبناؤنا في الخارج" فإنه سيلغى السؤال. 

ويؤدي طلاب نظام أبناؤنا في الخارج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد فقط. 

نصيحة وزارة التربية والتعليم لطلاب "أبناؤنا في الخارج" 

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" بقراءة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد قبل الإجابة. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الالتزام بتحميل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنظام "أبناؤنا في الخارج" لكل مادة حسب الجدول الموضوع مسبقًا. 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" بالإجابة على الأسئلة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني المختلفة في نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط. 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج"، يوم السبت الماضي، الموافق 18 مايو 2024، إلكترونيًا، على أن تنتهي يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024. 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، امتحانات اللغة الأجنبية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 لطلاب بنظام "أبناؤنا في الخارج". 

وحمّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصة "أبناؤنا في الخارج" امتحانات اللغة الأجنبية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مناهج الفصل الدراسي الثاني. 

ويؤدي طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات اللغة الأجنبية في الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى. 

وتحتوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

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