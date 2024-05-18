أبناؤنا في الخارج| خطوات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج"، ننشر خطوات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب نظام أبنائنا في الخارج، اليوم السبت، الموافق 18 مايو 2024، إلكترونيًا، وتنتهي يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى على الموقع المخصص لذلك.

وتتضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب على نظام أبنائنا في الخارج إلى قراءة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد والإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بأنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال في امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

خطوات أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج:

١. الدخول على الرابط المخصص لتحميل امتحانات أبنائنا في الخارج.

٢. تحميل ملف امتحان المادة المقررة حسب الجدول بصيغة PDF.

٣. طباعة الامتحان.

٤. كتابة البيانات الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى.

٥. الإجابة على أسئلة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال وضع علامة صح على الإجابة الصحيحة في الاختيارات.

٦. أخذ صورة ضوئية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج بعد الحل.

٧. رفع امتحانات الفصل الدراسي الثاني على الرابط المخصص لذلك على منصة أبنائنا في الخارج.

رابط تحميل امتحانات أبنائنا في الخارج PDF

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية حسب الجدول المحدد.

ولتحميل ملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا).

