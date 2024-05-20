مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 20 مايو، على انخفاض بمقدار 30.64 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.32 %، ليصل إلى مستوى 9677.17 نقطة.

الأسهم القطرية

وشهدت الجلسة الأسهم القطرية تداول 205 ملايين و85 ألفًا و60 سهمًا، بقيمة 520 مليونًا و273 ألفًا و59.926 ريالًا، نتيجة تنفيذ 17928 صفقة في جميع القطاعات.

مؤشر الأسهم البحرينية العام يقفل على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين 20 مايو، عند مستوى 2,018.00 بارتفاع قدره 2.26 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.

وأغلق مؤشر اسهم البحرين الإسلامي عند مستوى 785.63 بارتفاع بلغ قدره نحو 9.23 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية لهذا اليوم عند نحو 3 ملايين و223 ألفًا و622 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 942 ألفًا و609 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 93 صفقة.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 20 مايو، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.04%، ليصل عند مستوى 2390.19 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية عند نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2532 صفقة.

الأسهم المغربية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم المغربية

أغلقت أسواق الأسهم المغربية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 20 مايو، على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.14 %، عند 13.444,34 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في الأسهم المغربية بنسبة 0.08 %، ليستقر عند مستوى 1.080,37 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.13 % بمجموع 970,83 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" فى أسواق الأسهم المغربية على زيادة بنسبة 0.45 % بمجموع 12.429,77 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات فى أسواق الأسهم المغربية نحو 128 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 700 مليار درهم مغربي.