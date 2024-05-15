بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملاتها اليوم الأربعاء 15-4-2024، ليغق مؤشرها العام على انخفاض بنحو 19.83 نقطة ليبلغ عند مستوى 7175.51 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28 %.

وجرى تداول 2ر252 مليون سهم عبر 15602 صفقة نقدية بقيمة 3ر58 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 62ر6 نقاط ليبلغ مستوى 19ر5963 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0% من خلال تداول 6ر130 مليون سهم نفذت عبر 6373 صفقة نقدية بقيمة 2ر13 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 78ر27 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 43ر7843 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0% من خلال تداول 5ر121 مليون سهم عبر 9229 صفقة بقيمة 16ر45 مليون دينار.

مؤشرات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز للتعمير، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.694 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 25316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30742 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10897 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7872 نقطة.

وقفز سهم شركة إكسبيريان لبيانات الائتمان 7.8 بالمئة بعد توقعات سنوية متفائلة لنمو الإيرادات العضوية، وتقدم سهم إن بوست البولندية خمسة بالمئة بعد ارتفاع الأرباح الأساسية في الربع الأول. والشركتان من أكبر الرابحين في مؤشر السلع الصناعية والخدمات.

وارتفع سهم ميرك 4.5 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح معدلة أفضل من المتوقع، وهو ما دعم مؤشر الخدمات الصحية.

وتراجع سهم نيشته الفنلندية 13.3 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما خفضت شركة إنتاج الوقود الحيوي ومصفاة النفط توقعاتها لهامش الربح لعام 2024 لمنتجات الطاقة المتجددة.

وانخفض سهم مجموعة تيسن كروب الألمانية سبعة بالمئة بعدما خفضت توقعاتها السنوية للمبيعات وصافي الربح للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.