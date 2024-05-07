مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024، ليغلق مؤشر السوق العام منخفضاً بنحو14.51 نقطة ليقفل عند مستوى 12357.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 315 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باتك، والتطويرية الغذائية، والصناعات الكهربائية، وساكو، والواحة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: العقارية، والباحة، وأمريكانا، والمتحدة للتأمين، والسيف غاليري الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.36% و7.61%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، وشمس، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والواحة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 49.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 26741.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

البورصة المصرية

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط هبوط أسهم المصرية للاتصالات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 26075 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 31885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11233 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 5823 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 8355 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 7440 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: عبور لاند للصناعات الغذائية، وسيتي للتحاليل الطبية، واسيك للتعدين-اسكوم، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وتعليم لخدمات الإدارة، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، ومصر للأسواق الحرة.