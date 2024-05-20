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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أسطورة ألمانيا يعلق على موسم بايرن ميونخ الكارثي

ماتيوس
ماتيوس

علق لوثار ماتيوس، قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، على المستويات التي قدمها الفريق البفاري الأول لكرة القدم خلال الموسم الحالي 2023/2024، تحت قيادة المدرب توماس توخيل.

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وكان بايرن ميونخ قد خسر لقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، بعد التخبط الإداري الذي شهده العملاق البفاري.

تصريحات ماتيوس

كتب ماتيوس في العمود الذي يُنشر له بشبكة "سكاي تي في" اليوم الإثنين: “من مزايا هونيس بعد عقود قضاها في منصب المدير العام ورئيس بايرن ميونخ فوق أي شكوك”.

وتابع: "ماكس إبيرل عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية وباقي المسؤولين لابد عليهم أن يتولوا زمام المبادرة.

وأوضح قائد بايرن أن هذا الكلام ينطبق في أساسه على رحلة البحث الحالية عن مدير فني جديد خلفا لتوماس توخيل، حيث وصف الوضع بالكوميديا المتزايدة.

وكان تشابي ألونسو، لاعب بايرن ميونخ السابق، قد قرر البقاء في منصب المدير الفني لباير ليفركوزن، بعدما قاد ناديه للفوز بالبونديسليجا.

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