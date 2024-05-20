يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عندما يواجه موردن فيوتشر.

ويدخل الزمالك بمعنويات عالية بعدما نجح في التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عبعدما فاز على نهضة بركان المغربي بهدف في مباراة العودة على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة..

يواجه الزمالك نظيره فيوتشر يوم الخميس المقبل في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة.