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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يُهنئ الزمالك بلقب الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

وجه مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في البطولة.

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وكان الزمالك قد حقق الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في مباراة الإياب، بينما خسر في مواجهة الذهاب 2/1، ليستفيد من تسجيل هدف خارج الأرض.

وجاء حساب إنبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إدارة نادى إنــبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى يهنئ مجلس إدارة نادى الزمالك وجهازه الفنى واللاعبين وجماهيره العريضة بمناسبة تتويجه ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية بتاريخه".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام الفائز من مواجهة الأهلي والترجي التونسي في السوبر الإفريقي، حيث سيلعبا الثنائي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

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