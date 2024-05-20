تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في قتل زوجته ونجله

اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بالإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة، لجلسة 18 أغسطس المقبل للشهود .

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بإطلاق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.



ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهما بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار لطفلة رضيعة أنجبتها سفاحًا خوفًا من افتضاح أمرها في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (14512/2023) - مركز الصف، أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، ونتج عنها إنجاب الطفلة المجني عليها، فقررت التوجه له وطالبت منه الزواج إلا أنه تنصل منها ورفض طلبها، ففكرت المتهمة على إثر ذلك التخلص من الطفلة المجنى عليها بعد أن وضعتها بمستشفى اليوم الواحد بمنطقة التبين.