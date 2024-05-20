الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"القومي للمرأة" يواصل تدريب القادة الدينيين بالمحافظات لنشر الوعي بالقضية السكانية  

بوابة الوفد الإلكترونية

ينفذ المجلس القومي للمرأة مجموعة من الدورات التدريبية  في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،  لـ 1500 قيادة دينية  بقرى ومراكز محافظات (قنا -الأقصر - أسوان -أسيوط -الجيزة - القليوبية- الغربية - المنوفية - الإسكندرية -الفيوم- الوادي الجديد- كفر الشيخ- دمياط -بني سويف - البحيرة - الإسماعيلية - الدقهلية - المنيا - الشرقية سوهاج-مطروح) وتستمر على مدار يومين، وذلك  بهدف نشر الوعى المجتمعي بالقضية السكانية والارتقاء بصحة المرأة الإنجابية  بين المواطنين. 

 

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وأشارت  ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية أن هذه الدورات التدريبية تأتي استكمالاً لجهود المجلس في تدريب القيادات الدينية المشاركة في تقديم المحور التوعوي " جلسات الدوار" بالمحافظات "، لافتة الى أن المجلس كان قد قام بتنظيم دورة تدريب مدربين لعدد 100 من القادة الدينين الذين تم ترشيحهم من مديرية الأوقاف والكنيسة، حيث تم تدريبهم علي دليل اعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية في ندوات التوعية المجتمعية .

 وأوضحت أنه  من المقرر أن يقوم  القادة الدينيين الذين حصلوا على تدريب مدربين  بنقل التدريب إلى  عدد من القيادات الدينية بقرى ومراكز المحافظات التي تشملها مبادرة "حياة كريمة ، كما يقوم بتقديم الدورات التدريبية  مدربين تنمية بشرية ، ومتخصصين من الاطباء من أعضاء فرع المجلس بالمحافظة للحديث عن المحور الطبي.

تركز الدورات التدريبية على دعوة المجتمع للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية التي توفرها الدولة بالمراكز والوحدات الصحية لكافة المواطنين للارتقاء بصحة المرأة والأسرة المصرية، وأهمية المباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة.

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