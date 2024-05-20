تأجيل محاكمة تاجر فاكهة استدرج شخص وقتله

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعى، ومحمود مجدى عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش، تأجيل محكمة تاجر فاكهة لاتهامه بقتل شخص، وذلك لوجود خلافات مالية فيما بينهم، وعلى أثر تلك الخلافات قام المتهم بالتربص للمجنى عليه وقتله بوضع قطعة قماش على فمه، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لليوم الثانى من دور يوليو المقبل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبرى م ح"، 40 سنة، تاجر فاكهة، ومقيم السلمانية بمركز شبين القناطر، لأنه فى 28 / 12 / 2022، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر استدانته منه المبالغ مالية وتعثره فى ردها عقد العزم وبيت النية على قتله، ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استدرج المجنى عليه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة وكتم فاهه بقطعة من القماش "كوفية" - بنية إزهاق روحه - فخارت قواه وسقط صريعًا فكبل يداه وقدماه وألقاه فى مجرى مائى سترًا لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه خطف بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدراجه بحيلة بزعم رده مبالغ مالية استدانها منه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعًا الصلة بينه وبين زويه حتى يتمكن من ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة (قطعة من القماش)، مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، تأجيل محاكمة 5 متهمين، لاتهامهم باستدراج شخص وخطفه وقتله باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو المقبل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 47 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 81 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سلامة ش خ"، وشهرته "منصور"، 22 سنة، بائع خضار، و"أحمد ه ن"، وشهرته "اللمبي"، "هارب"، و"باهر م س"، وشهرته "الإسرائيلي"، 24 سنة، سائق توك توك، و"غانم ج س"، 22 سنة، صنايعي حداد، و"محمد ع ح"، وشهرته "صدام"، 25 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "محمد. س" عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بينهم وبين المجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك سلاح ناري "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء، وتحينوا الفرصة وما أن ظفروا به باغته المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه - بنية إزهاق روحه - فسقط صريعاً وحدثت إصابته التي أبان عنها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدرجوه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعين الصلة بينه وبين زويه، حتى يتمكنوا من ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً "بندقية خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر 5 طلقات، مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها.