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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية تتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٤، على السادة وكلاء الكليات، ضرورة الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وتذليل كافة العقبات لتتم عملية الامتحانات في سهولة ويسر.

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 وأكد عبد المحسن، أن الجامعة تتابع اعمال الامتحانات من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة مشيراً أن الجامعة قامت بتكليف إدارة الوحدات العلاجية برفع حالة الاستعدادات القصوى وتجهيز سيارات إسعاف مجهزة تحسباً لحدوث أي ازمات صحية للطلاب خلال فترة الامتحانات ووجه السادة الوكلاء إلى ضرورة متابعة التهوية الجيدة داخل لجان الامتحانات لمجابهة الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

وفى إطار دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية، قدم د. عبد المحسن الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب وإتحاد الطلاب لجهودهما فى تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة بهدف دعم المواهب وتبنيها، ومنها مهرجان قسم المسرح للاقسام والمعاهد المتخصصة فى دورته ال ١٧، لافتاً أن الجامعة بصدد تدويل المهرجان ليصبح دولياً اعتباراً من العام القادم لاستقبال  جميع المواهب الطلابية من مختلف الجنسيات، وماراثون صحتنا فى كوكبنا بالتعاون مع وزارة البيئة وتكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى من الطلاب والطالبات.

وفي إطار دور الجامعة فى دعم وتطوير الخدمات الطبية، وافق المجلس على مقترح إنشاء قسم جراحة الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الصدد، بهدف تطوير الخدمات الطبية الشاملة في مجال جراحة الأطفال ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

 

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