رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل الصين

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، السفير يانج يى، قنصل عام الصين بالإسكندرية يرافقه وفد اللجنة الدائمة لمجلس نواب مقاطعة جويتشو الصينية وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون وتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين تمهيداً لتوقيع بروتوكول مشترك لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي والتبادل الطلابى فى المجالات المقترحة.

وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بالوفد الصيني في رحاب جامعة الإسكندرية، واستعرض فرص التعاون المقترحة من خلال إقامة مشروعات ناشئة خاصة فى مجالات الزراعة الذكية والتصنيع الزراعي والذكاء الاصطناعى والبيانات الكبيرة Big Data والمجالات المرتبطة بهم، فضلاً عن إمكانية التعاون من خلال مركز تميز المياه والتكنولوجى بارك بجامعة الإسكندرية، لتحويل أفكار البحوث العلمية إلى مخرجات قابلة للتطبيق بما يخدم المجتمع.

كما رحب قنصل الصين بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى المجالات المقترحة باعتبارها من الجامعات العريقة التي لديها خبرات كبيرة في المجالات التي تم التباحث حولها، ودعا قنصل الصين المختصين فى هذه المجالات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الإسكندرية لزيارة المؤسسات البحثية والأكاديمية الصينية التى تعمل فى هذه المجالات تمهيداً لإقامة مشروعات مشتركة.

و في سياق اخر ، استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، ثلاث فرق زيارات الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من تطبيق معايير الجودة والاعتماد بكل من معهد البحوث الطبية، وكلية التربية الرياضية للبنات، وكلية التربية النوعية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه، بأن الجامعة تدعم تطوير العملية التعليمية من منشآت ومعامل بكل الوسائل المتاحة، وتدعم البحث العلمى القائم على المعرفة، وكذلك الأنشطة المجتمعية، وأشار سيادته بأن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بتدويل التعليم، وإنشاء برامج مزدوجة مع جامعات دولية، وإنشاء العديد من الفروع الدولية للجامعة، وكذلك إنشاء الفرع الدولى لجامعة الإسكندرية.

تضمنت الزيارة إلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية وأنشطتها المختلفة فى مجال التعليم، والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والرد على استفسارات السادة رؤساء فرق الزيارة بشأن دعم الجامعة للكليات المعنية، والإمكانات التى توفرها لتطبيق معايير الجودة والاعتماد.

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