رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل الصين ووفد اللجنة الدائمة لمجلس نواب مقاطعة جويتشو الصينية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير يانج يى، قنصل عام الصين بالإسكندرية يرافقه وفد اللجنة الدائمة لمجلس نواب مقاطعة جويتشو الصينية، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون وتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين تمهيدًا لتوقيع بروتوكول مشترك لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي والتبادل الطلابى فى المجالات المقترحة.

شهد اللقاء السادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الهندسة والزراعة والحاسبات وعلوم البيانات، ومكتب العلاقات الدولية.

وفى كلمته رحب الدكتور قنصوة بالوفد الصيني في رحاب جامعة الإسكندرية، واستعرض فرص التعاون المقترحة من خلال إقامة مشروعات ناشئة خاصة فى مجالات الزراعة الذكية والتصنيع الزراعي والذكاء الاصطناعى والبيانات الكبيرة Big Data والمجالات المرتبطة بهم، فضلاً عن إمكان التعاون من خلال مركز تميز المياه والتكنولوجى بارك بجامعة الإسكندرية، لتحويل أفكار البحوث العلمية إلى مخرجات قابلة للتطبيق بما يخدم المجتمع.

فيما رحب قنصل الصين بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى المجالات المقترحة باعتبارها من الجامعات العريقة التي لديها خبرات كبيرة في المجالات التي تم التباحث حولها، ودعا قنصل الصين المختصين فى هذه المجالات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الإسكندرية لزيارة المؤسسات البحثية والأكاديمية الصينية التى تعمل فى هذه المجالات تمهيدً لإقامة مشروعات مشتركة.