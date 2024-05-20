ندوة بعنوان "الزيادة السكانية والصحة الإنجابية" فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

عقدت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ندوة توعوية تحت عنوان " الزيادة السكانية والصحة الإنجابية " بالتعاون مع الجهات الشريكة الاوقاف، الصحة، الشباب والرياضة وغيرها من الجهات ذات الصلة

وقالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان بمحافظة شمال سيناء ان محور ضمان الحقوق الإنجابية للمرأة يرتكز على تحقيق الوصول الشامل إلى الصحة، والحقوق الإنجابية كجزء من حقوق الإنسان، وكذلك التغطية الصحية الشاملة مع ضمان فرص الحصول على خدمات، ومعلومات الصحة الإنجابية المتكاملة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة، ويلعب الفرد فى المجتمع دور نشط فيما يخص الحقوق الإنجابية مثل قراراته حول عدد الأطفال، وتوقيت انجابهم من خلال المشاركة المسئوله بين المرأة والرجل

واضافت احمد ان الندوة تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر والمتنامى على الخطط التنموية التى تضعها الدولة، وعقدت بدعم من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبتوجيهات اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة

ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ان تدعيم دور المرأة يعتمد علي الوصول لمجتمع تعيش فيه كل امرأة في مكان يدرك حقوقها في الصحة البدنية، والعقلية، والنفسية، وأن تكون قادرة على المشاركة الكاملة في تشكيل مجتمعات مستدامه ، مزدهره.

بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة بما يحقق لها الاستقلالية المالية من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ، والمتناهية الصغر ، وتعزيز الحماية من كافة اشكال العنف ضد المرأة ، والممارسات الضارة التى تتعرض لها ، علي رأسها ختان الاناث ، الزواج المبكر للاطفال ، وغيرها من المشكلات ذات الصلة.

وبدوره لفت خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان بمحافظة شمال سيناء انه خلال الندوة تم توزيع كروت تعريفيه عن الصحه الإنجابية مضيفا ان الندوة عقدت بمقر المجلس الشعبي المحلي بمركز ومدينة الشيخ زويد

، بحضور سميه سعيد مسئوله الإعلام بمديرية الصحة ، اسماء سلامه رئيس وحده السكان بالشيخ زويد ، ايمن سليمان منسق وحده السكان بالشيخ زويد ، حاضر فيها الشيخ سعيد محمد سليمان مدير ادارة الأوقاف بالشيخ زويد ، تحت اشراف صالح ابوهولى رئيس مركز مدينة الشيخ زويد ، شارك في الندوة جمهور كبير من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين