ياسمين فؤاد: 96 مليون جنيه تكلفة 3 مدافن صحية آمنة بالوادي الجديد

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، شاركت وزارة البيئة ضمن اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات فى التسليم النهائى لثلاث مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسئولى المحافظة والهيئة العربية للتصنيع.

وأوضحت فؤاد أن المدفن الأول يقع بمدينة الخارجة، وتبلغ تكلفته نحو ٣٢ مليون جنيه على مساحة ٨ أفدنة، والمدفن الثانى بمدينة الداخلة وتبلغ التكلفة الإجمالية له نحو ٣٢ مليون جنيه، وتبلغ مساحتة ٨ أفدنة، والثالث بمدينة الفرافرة والبالغ تكلفة إنشائه نحو ٣٢ مليون جنيه على مساحة ٨ أفدنة.

وقد تم التسليم النهائى طبقًا للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات.

وتعتبر المدافن الصحية ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، إلى جانب إنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.

جدير بالذكر أن ذلك بأتى إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات مراحل البنية التحتية لمنظومة المخلفات.