إغلاق مجموعة المنزل السرية بمتحف العلوم في لندن (أجهزة عمرها 100 عام)

تقرر إغلاق مجموعة المتحف الرئيسي في المملكة المتحدة للأجهزة المنزلية "Secret Life of the Home" بمتحف العلوم في لندن في الثاني من يونيو المقبل، وذلك بشكل نهائي والذي يضم مجموعة للأجهزة المنزلية بشكلها الأولي ويضم المكانس الكهربائية التي تجرها الخيول وآلات المحامص البدائية وأجهزة الجراموفون المبكرة.

غلق قسم كامل بمتحف العلوم بلندن ..لعدم وجود قطع غيار

وقالت جيسيكا برادفورد، الأمينة الرئيسية لمتحف العلوم، لصحيفة الأوبزرفر" The Observer" الأسبوع الماضي: "أجهزتنا أصبحت قديمة، والعديد من شاشات العرض التفاعلية لا تعمل بشكل صحيح، ونجد صعوبة بالغة في الحصول على قطع الغيار.. وبكل بساطة، حان الوقت لإيقاف المعرض.".. وفق لموقع "الجارديان".

وفي خلال فصل الصيف، سيتم نقل المئات من هذه الأجهزة، والتي تشمل أيضًا (أجهزة الجراموفون المبكرة بالإضافة إلى مجموعة من ملقط التجعيد المسخن بالغاز لعام 1920، وصائد الذباب على مدار الساعة، وحجر الزبيب من أواخر القرن التاسع عشر) إلى منتزه العلوم والابتكار بالمتحف بالقرب من سويندون ووضعها في المخزن، ومن المقرر أن يتم السماح بالجولات العامة وكذلك الزيارات المدرسية والبحثية.

الجارديان.. بعض الأجهزة المنزلية التي يضمها المتحف

وشددت برادفورد على أهمية ما يوجد بالمتحف لفئة مددة قائلة: "إذا كان أحد المؤرخين يجري بحثًا حول تأثير المكنسة الكهربائية على الحياة اليومية، فسيظل هذا هو المكان المناسب للذهاب إليه، ومجموعة العجائب المنزلية التي جمعها متحف العلوم في الأصل لن تكون متاحة للزيارات غير الرسمية من قبل الجمهور الذين توافدوا بالملايين على المعرض منذ إطلاقه في عام 1995.

وأضافت ، الأمينة الرئيسية لمتحف العلوم: "كان المعرض شائعًا..ومع ذلك، فإن الكثير من هذا الانجذاب له علاقة بالحنين إلى الماضي، حيث يتذكر الناس الأجهزة القديمة منذ طفولتهم، وأجهزة الحاكي الخاصة بوالديهم أو الغسالات ذات الحوضين، إن الحنين ليس بالضرورة هو النهج الذي ينبغي أن يقدمه متحف العلوم لمعارضنا".

كيف كانت تعمل المكنسة الكهربائية بالخيول

من بين العروض الأكثر لفتًا للانتباه تلك التي أعقبت ظهور المكنسة الكهربائية البريطانية، وكانت أقدم هذه الأجهزة بحجم العربات وكانت تجرها الخيول، وكان يتم تم دفع الأنابيب والفوهات عبر النوافذ أو الأبواب حتى يتمكن المشغلون من تفريغ المنزل. سيدفع الناس مبالغ كبيرة لمجرد تنظيف منازلهم بالمكنسة الكهربائية بهذه الطريقة. اليوم، يمكننا تنظيف غرفة بالمكنسة الكهربائية في دقائق معدودة في أي وقت نختاره.

وآلة صنع الشاي الأوتوماتيكية، تتكون من قاعدة خشبية تحتوي على ساعة منبه وغلاية وموقد كحول ميثلي، مع غلاية نحاسية مسطحة بيضاوية الشكل، حصل على براءة اختراعها فرانك كلارك من برمنغهام، في عام 1902 وصنعتها شركة غلايات المياه الأوتوماتيكية، برمنغهام، إنجلترا، 1902-1910.

الجارديان..آلة صنع الشاي

يتم أيضًا عرض العديد من الإعلانات التي تم استخدامها للترويج للأجهزة المنزلية، مع بعض الاستثناءات، تركز هذه البرامج على النساء كأفراد من المتوقع أن يستخدموا هذه الأجهزة، وشوهدت زوجات يرتدين ملابس براقة وهم يجرفون الفحم في الغلايات في إعلان عن Coalite Nuts؛ يناقش آخرون بأدب الفضائل الصحية لمقاعد المراحيض البلاستيكية من Ekco، بينما تحتفل مجموعة أخرى بتركيب غسالة Parnall الجديدة الخاصة بأحد الأصدقاء من خلال إقامة حفل قهوة وغسيل البطانيات.

ومع ذلك، فإن العرض الأكثر شعبية بين جميع العروض في Secret Life of the Home كان عرضه المقطعي لمرحاض التنظيف، أظهر هذا كيف يمتلئ الصهريج بالماء ثم يتم تفريغه لطرد الفضلات في وعاء المرحاض، في حين أن الماء المنحني على شكل حرف U في قاعدته يمنع روائح الصرف الصحي من الدخول إلى المنزل.