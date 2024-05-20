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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي أمام نهضة بركان مقلقة

أحمد حمدي
أحمد حمدي

أكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن أحمد حمدي لاعب الفريق يحتاج لمزيد من الفحوصات من أجل إصدار التشخيص النهائي لإصابته التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان.

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تسديدة أحمد حمدي تمنح الزمالك أول أهدافه أمام نهضة بركان


أضاف طبيب الزمالك في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي : إصابة احمد حمدي مقلقة (ووقعته علي الارض معجبتنيش  وخلال ٤٨ ساعة بالكتير إن شاء الله هنطلع تشخيص الإصابة بشكل رسمي). 
وأوضح شيكابالا يحتاج لمزيد من  الوقت لإعلان جاهزيته حيث يحتاج إلي ثلاث أسابيع للتعافي من الإصابة. 
واضاف أن مصطفي الزناري يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويسير بشكل جيد في تنفيذ بروتوكول العلاج للتعافي وقد يكون في حاجة إلي فترة زمنية تصل إلي عشر أيام حيث سيعود خلال فترة التوقف القادمة.

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