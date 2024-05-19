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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اَرسنال يفوز على إيفرتون ويفشل في تحقيق لقب البريميرليج مجددا

اَرسنال
اَرسنال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال في تحقيق الفوز على نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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تقدم إيفرتون بالهدف الأول عن طريق اللاعب إدريسا جاي في الدقيقة 40، فيما عادل اللاعب تاكيهيرو تومياسو النتيجة للجانرز في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، بينما أضاف كاي هافرتز الهدف الثاني لـ اَرسنال في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة سيطرة على الكرة من جانب لاعبي اَرسنال، مما جعله يعود في النتيجة خلال أحداث هذا اللقاء الصعب.

وعلى الرغم من فوز اَرسنال على مانشستر سيتي في البريميرليج في الجولة الأخيرة من البطولة، لكن فشل في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، حيث توج مانشستر سيتي باللقب بعد الفوز على وست هام يونايتد 3/1.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تومياسو، جابرييل سانتوس، ويليام ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: ديكلان رايس، بارتي، أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، هافيرتز، تروسارد.

البدلاء: رامسديل، جيسوس، إيميل سميث روي، تيمبر، نكيتياه، كيويور، جورجينيو، فييرا، زينشينكو

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