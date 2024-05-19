ليفربول يهزم ولفرهامبتون في وداعية كلوب

فاز ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.



وتعتبر مباراة ولفرهامبتون الوداعية للمدرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في رحلته مع الريدز التي أمتدت حتى 8 سنوات ونصف.





أحرز ماك أليستر الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 34 قبل أن يضيف كونساه هدف الريدز الثاني في الدقيقة 40.



وشارك النجم الدولي محمد صلاح أساسيا مع ليفربول في المباراة منذ البداية حتى نهايتها وقدم أداءا جيدا.



ختم "صلاح" موسمه في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي سادسا برصيد 18 هدفا، فيما توج إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بالحذاء الذهبي بعد وصوله لـ 27 هدفا.



أنهى ليفربول مع كلوب الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، فيما توج مانشستر سيتي رسميا بلقب البريميرليج بعد وصوله إلى 91 نقطة.

