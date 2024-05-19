المكسرات المحمصة تشكل خطورة على الأوعية الدموية

أوضح خبير التغذية إيفجيني أرزاماستسيف المكسرات التي يمكن أن تشكل خطراً على نظام الأوعية الدموية بسبب محتواها من الدهون المتحولة.

في مقابلة مع خبير التغذية يفغيني أرزاماستسيف، تم التحذير من أن المكسرات التي يستهلكها الناس يمكن أن تضر بصحتهم - على وجه الخصوص، يكون لها تأثير سلبي على الأوعية الدموية، وفي معرض حديثه عن ذلك، نصح المختص الروس بعدم تناول المكسرات المحمصة التي تم تخزينها لفترة طويلة في مكان ما قبل الشراء، ووفقا ل Arzamastsev، يصبح هذا المنتج مصدرا لكمية كبيرة جدا من الدهون المتحولة.

تحتوي المكسرات على الكثير من الدهون، والتي تتحول إلى دهون متحولة عند طهيها في درجات حرارة عالية، وقال أحد خبراء التغذية في حديث لموقع "موسكو 24": "إن نسبة الدهون المتحولة في المكسرات المحمصة تزداد مع التخزين على المدى الطويل".

وأضاف الأخصائي أن التخزين غير السليم للمكسرات المحمصة لا يؤدي إلا إلى تفاقم ضررها، وإذا تم عرضها على المنضدة لفترة طويلة مع إمكانية الوصول المستمر إلى الضوء والأكسجين، فسيكون هذا المنتج أكثر ضررًا."

لاحظ الدكتور أرزاماستسيف أنه تحت تأثير الدهون المتحولة، يحدث ترسب أكثر كثافة للكوليسترول في الأوعية الدموية ويهدد تكوين لويحات بانسدادها بالإضافة إلى ذلك، يزداد خطر التهاب جدران الأوعية الدموية.

تمددات الأوعية الدموية

تمدد الأوعية الدموية هو تورّم أو انتفاخ غير طبيعي في جدار أحد الأوعية الدموية، ويمكن أن ينفجر الوعاء الدموي المتمدد، وهو ما يُعرف بالتمزق.

ويسبب تمزق الأوعية الدموية المتمددة حدوث نزيف داخل الجسم، ما يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان، وأحيانًا قد لا تسبِّب بعض حالات تمدد الأوعية الدموية أي أعراض لذلك قد لا تعلم بإصابتك بتمدد الأوعية الدموية حتى لو كان كبير الحجم.

أنواع الأوعية الدموية

الشرايين

وهي الأوعية التي تنقل الدم المؤكسد من القلب إلى أنسجة الجسم ما عدا الشريان الرئوي الخارج من القلب وينقل الدم غير المؤكسد إلى الرئتين. والشرايين أوعية سميكة ومرنة تسمح بتحمل ضغط الدم الذي يضخه القلب. ويتركب جدار الشريان من ثلاث طبقات – طبقة خارجية تحتوي على ألياف مرنة.

الأوردة

وهي التي تحمل الدم غير المؤكسد من الجسم إلى القلب ما عدا الأوردة الرئوية التي تنقا الدم المؤكسد من الرئتين إلى القلب والأوردة بشكل عام أقل سمكاً من الشرايين، ويتركب جدارها من نفس الطبقات ولكنها أرق، ويوجد في بعضها صمامات تسمح بمرور الدم بإتجاه القلب دون العودة.وهي تسير في الغالب محاذية للشرايين ولكنها أقرب إلى السطح.

الشعيرات الدموية

وتتكون ن طبقة واحدة من الخلايا الطلائية وجدرانها رقيقة جداً تسمح بنفاذ غازي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وتبادلها في الرئتين، أو في الخلايا، كما تستقبل المواد الهضمية ويرشح منها السائل النسيجي .وهي تربط بين الأوردة والشرايين.وتدخل الشعيرات الدموية إلى جميع أعضاء الجسم وتكون كثرتها وعددها حسب وظيفة ونشاط العضو ودرجة إستهلاكه للأكسجين، فمثلاً تتمتع الكلوة والغدة النخامية بشبكة كثيفة من الشعيرات بينما تحتوي الأربطة والأوتار والغلالات العميقة على درجة متوسطة من الدوران، وتنعدم الشعيرات في القرنية والأدمة.