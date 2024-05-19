القبض على المتهمة بقتل نجل شقيق زوجها ببنها

شهدت قرية كفر عطالله التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل على يد زوجة شقيقه بسب الغيرة، قامت على إثرها باستدراج الطفل إلى داخل شقتها، وقامت بخنقة وكتم أنفاسه، ورميه من الطابق الثاني، والتخلص منه، بمحل سكنهما بدائرة مركز شرطة بنها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بتقدم الدكتورة شروق خيري طبيبة بالوحدة الصحية بقرية كفر عطالله باكتشافها خلال الكشف على طفل إدعاء سقوط من علو بمنزله، أن وفاة المجني عليه كان نتيجة إلى " اسفكسيا الخنق " بدائرة المركز.

وعلى الفور وبعرض البلاغ على اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة كشف غموض الواقعة، وتشكيل فريق بحث بقيادة احمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها للتوصل إلى حقيقتها.

وتبين من خلال التحريات بتقدم طبيبة بالوحدة الصحية بقرية كفر عطالله ببلاغ يفيد بمصرع "فارس أ ح" 8 سنوات كان نتيجة إلى " اسفكسيا الخنق " وبوجود شبهة جنائية.

وبمناقشة أم الطفل "حنان ص" 47 سنة بحضور النقيب محمد عادل و النقيب أحمد عمارة معاونى رئيس المباحث

عما أن كانت هناك ثمة خلافات مع أحد وقررت أنه لا يوجد خلافات مع أحد إلا خلافا واحداً مع زوجة شقيقه وهى خلافات عائلية.

تم إستجواب زوجة شقيقه" أحلام أ ص" 21 سنة، وبتضيق الخناق عليها أنهارت أمام فريق البحث واعترفت بارتكابها الواقعة حيث قامت باستدراج الطفل إلى داخل شقتها وقامت بخنقة وكتم أنفاسه، ورميه من الطابق الثاني.

تم التحفظ على المتهمة بعد اعترافها بارتكاب الواقعة، وعللت سبب ذلك الغيره، وأنها فعلت ذلك لحرق قلب عمتها، والإنتقام منها لكثرة الخلافات العائلية بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

أمرت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعي التجديد لها في الموعد القانوني المُحدد.