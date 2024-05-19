القبض على مديرة مركز تعليمي وهمي في الإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إحدى ‏السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان ‏تعليمي وهمي بقصد النصب والإحتيال على ‏المواطنين.‏

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ‏بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى ‏السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان ‏تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة ‏بالإسكندرية و إتخاذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب ‏والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية ‏‏"مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى ‏‏"فيس بوك " للترويج عن نشاطها بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى ‏العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ‏ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.‏

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها(عدد من ‏الشهاداتالدراسية الخاصة بالكيان الوهمى ‏‏"مزورة" –عدد من الكتب مجهولة المصدر -‏أكلاشيه–مطبوعات دعائية - دفتر تحصيل نقدية ‏‏–جهاز حاسب آلى"بفحصه تبين ‏إحتوائهعلىآثار ودلائل تؤكد نشاطهما ‏الإجرامى") و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة ‏مُدان باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏‏الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر ‏القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى ‏المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن ‏تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته ‏للخطر. ‏

وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات ‏‏تستعمل على السلاح المشار ‘ليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني ‏عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية ‏مدة لا ‏تزين عن 21 يوماً. ‏