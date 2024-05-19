الأحد 19 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لونين يحرس عرين ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل الملكي الأساسي لمباراة فياريال مساء اليوم في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.

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غيابات ريال مدريد ضد فياريال الليلة في الدوري الاسباني

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الاسباني


تواجد لونين أساسيا مع ريال مدريد في حراسة العرين بعدما كان متواجدا على مقاعد البدلاء بعد عودة كورتوا الذي تعافى من الإصابة.

وأشرك أنشيلوتي إبراهيم دياز وخوسيلو في خط الهجوم، بالإضافة لإشراك جارسيا في خط الدفاع.
 

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال:

في حراسة المرمى: أندري لونين
في الدفاع: إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز- فران جارسيا - أنطونيو روديجر
في الوسط: فيدي فالفيردي- داني سيبايوس- لوكا مودريتش- جولر
الهجوم: إبراهيم دياز - خوسيلو  


ويعتلي ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني، صدارة الليجا برصيد 93 نقطة فيما يحتل فياريال المركز الثامن برصيد 51 نقط.
 

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غيابات ريال مدريد ضد فياريال الليلة في الدوري الاسباني
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