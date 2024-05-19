لونين يحرس عرين ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل الملكي الأساسي لمباراة فياريال مساء اليوم في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.



تواجد لونين أساسيا مع ريال مدريد في حراسة العرين بعدما كان متواجدا على مقاعد البدلاء بعد عودة كورتوا الذي تعافى من الإصابة.



وأشرك أنشيلوتي إبراهيم دياز وخوسيلو في خط الهجوم، بالإضافة لإشراك جارسيا في خط الدفاع.



تشكيل ريال مدريد أمام فياريال:

في حراسة المرمى: أندري لونين

في الدفاع: إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز- فران جارسيا - أنطونيو روديجر

في الوسط: فيدي فالفيردي- داني سيبايوس- لوكا مودريتش- جولر

الهجوم: إبراهيم دياز - خوسيلو



ويعتلي ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني، صدارة الليجا برصيد 93 نقطة فيما يحتل فياريال المركز الثامن برصيد 51 نقط.

