تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الاسباني

يخوض ريال مدريد مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على فياريال، مساء اليوم الأحد على ملعب لا سيراميكا ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، سيبايوس.

خط الهجوم: أردا جولر، خوسيلو، إبراهيم دياز.

وتعتبر المباراة بمثابة تحصيل حاصل لريال مدريد الذي توج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، حيث يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 93 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.