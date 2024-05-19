غيابات ريال مدريد ضد فياريال الليلة في الدوري الاسباني

يلتقي ريال مدريد مع نظيره فياريال، مساء اليوم الأحد على ملعب لا سيراميكا ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني.

غيابات ريال مدريد

ويغيب عن قائمة ريال مدريد، ديفيد آلابا حيث يواصل التعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها بداية الموسم.

ويواصل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المداورة بين لاعبيه استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر خوضه يوم 1 يونيو المقبل، أمام بوروسيا دورتموند.

وتعتبر المباراة بمثابة تحصيل حاصل لريال مدريد الذي توج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، حيث يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 93 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.