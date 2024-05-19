أسعار الخضروات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة.. وارتفاع الثوم

أسعار الخضار اليوم الأحد.. شهدت أسعار الخضار خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، تبايناً، إذ ارتفعت بعض الأصناف في سوق العبور كـ الثوم الذي سجل مابين 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

ولمعرفة كل ما هو جديد عن أسعار الخضروات اليوم قبل الشراء، ترصد معكم بوابة الوفد الإلكترونية، كل ما يخص هذه الأسعار وذلك ضمن خدماتها المتعددة والتي تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات صباح اليوم الأحد في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة والخضروات ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

اسعار الخضار اليوم الاحد بسوق العبور للجملة

سعر الطماطم بين 1.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 4.5 : 10.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 5 : 6.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 7 : 10 جنيهات (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 3.5 : 4.5 جنيه.

سعر الفاصوليا من 8 : 12 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 10 : 14 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 4 : 14 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 10 : 15 جنيهًا للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 3 : 7 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 3 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 3 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 12 : 15 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الألوان من 15 : 23 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 8 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 8 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 7 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

أسعار البامية 25 : 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار البسلة 24 : 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ بين 7 : 10 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس بين 20 : 23 جنيهًا للكيلو (شوال).

أسعار البطاطا من 6 : 12 جنيها للكيلو

أسعار الثوم من 40 : 60 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 2 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر فول أخضر 7 : 10 جنيهات

أسعار ورق العنب البناتي من 15 : 35 جنيهًا للكيلو

سعر بصل أخضر 10 جنيهات (الرابطة كيلو).

سعر خس 7 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 : 6 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 6 : 9 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6 : 9 جنيهات (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 8 : 12 جنيهًا.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).