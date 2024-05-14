رئيس الجامعة الألمانية: نستهدف إتاحة التعليم للمتفوق وليس القادر فقط

قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، إن الجامعة منذ إنشائها كانت تستهدف إتاحة التعليم للمتفوقين وليس القادرين فحسب.

جاء ذلك خلال احتفالية الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسليم منح التميز الأكاديمي لطلاب الجامعة المتفوقين بكلياتها، بحضور يوليوس جورج لوى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور سليم عبد الناظر، رئيس الجامعة، ولورينا مور، الملحقة الثقافية بالسفارة الألمانية في القاهرة.

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بأنه يسعى للتركيز على قدرات الشباب وتوفير المنح التعليمية لهم لثقته الكبيرة بهم.

وأعرب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة عن فخره بإنجازات الجامعة وفوز طلابها بالمرتبة الأولى في نهائي العالم لمسابقة iIEEE، مقدما الشكر لأعضاء هيئة التدريس على جهودهم المبذولة مع الطلاب.

وأضاف الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية أن الجامعة تستهدف تقديم العلم الألماني المتقدم إلى الطلاب المصريين.

نصائح رئيس الجامعة الألمانية الدولية للطلاب

ووجه الدكتور سليم عبد الناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدة نصائح للطلاب لتحقيق التقدم العلمي والعملي.

ونصح رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة الطلاب بتحديد هدف قابل للتحقيق، والاستثمار في أنفسهم من خلال اكتساب المعلومات وتطوير القدرات.

وحث رئيس الجامعة الألمانية الدولية الطلاب على الاهتمام بالصحة الجسدية، والسعي لتحقيق النجاح بشتى الطرق بالصبر والهدوء.

وأعربت لورينا مور، الملحقة الثقافية بالسفارة الألمانية في القاهرة، عن فخرها ببرنامج منح التميز الذي تقدمه الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت الملحقة الثقافية بالسفارة الألمانية إلى أن فرص الحصول على هذه المنح متاحة لطلاب الجامعة المتفوقين، ويشكل رابطًا قويًا بين الجامعة وألمانيا.

وقدمت الجامعة الألمانية الدولية منح للسفر إلى ألمانيا لـ21 طالبا متفوقا بها، على أن تتكفل بمبلغ مالي يغطي تكاليف السفر والإقامة في ألمانيا طوال فترة المنحة.