معهد بحوث البساتين ينظم المؤتمر الثالث عن التنمية البستانية المستدامة بمصر

ينظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية المؤتمر الثالث بعنوان "التنمية البستانية المستدامة في مصر .



أكد الدكتور ايمن حمودة مدير معهد البساتين وامين عام المؤتمر ان المؤتمر سوف يعقد فى الفترة من 2-3 يونيو 2024 وتحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير و الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبرئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبق وسوف يقام بقاعة المؤتمرات بالمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف وتحت عنوان

"التنمية البستانية المستدامة فى مصر "



و اوضح حمودة سوف يتم مناقشة عدة محاور منها تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

و تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية للمحاصيل المصرية.

و رفع القيمة المضافة للمحاصيل البستانية.

وذلك من خلال تقديم أفضل الحلول العلمية والتطبيقية لمواجهة التحديات البيئية والظروف الاقتصادية الراهنة.

محاور المؤتمر

و استنباط أصناف وسلالات جديده تتوافق مع الظروف المناخية المختلفة

و زراعة الأنسجة ودورها في إنتاج شتلات جيده و زياده وتحسين انتاج الثمار

كما سيتم مناقشة التداول الأمثل لثمار المحاصيل البستانيه ، و أثر المعاملات المختلفة على زيادة تحمل الجفاف والملوحة لمحاصيل البستانية

و ربط البحوث بالإنتاج والتصدير

فضلا عن رفع كفاءة المنتجات البستانية لزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد حمودة انه سوف يشارك في فعاليات هذا المؤتمر أساتذة من المراكز البحثية المختلفة والجامعات والمهتمين بالانتاج البستاني في مصر وبحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية