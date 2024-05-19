"الموسيقيين" تقرر إيقاف إسلام كابونجا ومنعه من الغناء بسبب فيديو مُسيء (تفاصيل)

صرح د. محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقيه، بانه قد صدر قرار من النقيب العام للمهن الموسيقيه الفنان مصطفي كامل ومجلس الإداره بإيقاف شخص يُدعى اسلام مجدى محمد عبد العزيز الشهير بـ"اسلام كابونجا"، مدة شهرين.

الموسيقيين تقرر إيقاف إسلام كابونجا شهرين

وجاء قرار نقيب الموسيقيين فور علم النقابه بتداول فيديو له يحمل كلمات وعبارات تمثل إنحطاطاً لغوياً وأدبياً وفنياً ، مع رفض النقابه محاولة إيهامها بأن هذا الفيديو قد تم حذفه !! وذلك بعد تأكدها وعلمها اليقيني من إستمرار الفيديو وتداوله علي برنامج التك توك حتي تاريخ كتابة هذه السطور ، علي أن يعاد النظر فيما بعد من إعطاءه إيصالات اليوم الواحد من عدمه ، بعد إلتزامه بما يلائم ومكتسبات النقابه من الحفاظ علي الذوق العام والقواعد المتفق عليها مسبقا ، و التي حققتها النقابه خلال فترة النقيب الحالي ومجلس الاداره.

إسلام كابونجا

وتؤكد النقابه أن هذا الشخص كان يعمل بإيصال اليوم الواحد وليس عضواً بالنقابه ولاينتمي اليها . وتعلن النقابه العامه عن عزمها بإتخاذ القرارات السريعه و الحاسمه بل واللازمه فور علمها بوجود أو تداول أي محتوي يشابه هذه الممارسات المتدنيه .

وأضاف المتحدث الرسمي للموسيقيين أنه سوف يستمر النقيب العام ومجلس ادارته في التصدي لمثل هذه الممارسات التي لاتتفق و هوية المجتمع المصري والعربي لاسيما بعد اللقاء الذي جمع بين الفنان مصطفي كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقيه مع السيد الاستاذ الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيره الثقافه الأستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني لشئون السينما ورئيس الرقابه علي المصنفات الفنيه في جلسه مطوله، ناقشا خلالها قيام النقيب العام ومجلس الإداره بإتخاذ اللازم لتحقيق الردع النقابي فضلا عن إخطار وزارة الثقافه ( بإعتبارها جهه حكوميه رسميه ).

وكذلك إبلاغ جهاز الرقابه علي المصنفات الفنيه بهذه الممارسات البذيئه لإتخاذ كافة إجراءات التقاضي من الناحيه الجنائيه ، و متابعة المستجدات في هذا الشأن .

مصطفى كامل

أزمة إسلام كابونجا مع حسن دنيا

على صعيد آخر، كان سامح قناوي المحامي بصفته وكيل الملحن حسن دنيا قد تقدم ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه اسلام مجدى محمد عبد العزيز الشهير بـ "اسلام كابونجا"، ومصطفى زكريا محمد الشهير بـ"مسلم"، وآخرون، بسرقه الحان موكله من أغنية "أول حياتي ياما" وتحويلها لأغنية بعنوان "أنا قلبي عاوز صرمه"، وذلك من دون اذن منه واستغلالها في صناعة محتوى غنائي لا يليق بالاداب العامه والذوق العام للمجتمع المصرى الذى يسئ للفن المصرى والعربى.

وكذلك، استغلال نجاح ( اغنيه اول حياتي ياما ) وهي من الحان موكلى وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس الحان الخاص بموكلى للوصول الى أعلى نسبة مشاهدة على القناه الخاص بهم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .