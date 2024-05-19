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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استشهاد مدير مباحث المحافظة الوسطى في قصف الاحتلال على غزة

حرب غزة
حرب غزة

 استشهد مدير مباحث المحافظة الوسطى في فلسطين ومرافقه إثر استهدافهما من طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

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جرحى وقتلى في قصف للاحتلال على مناطق عدة من قطاع غزة

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وزير الخارجية يتوجه إلى أثينا لتعزيز العلاقات ومناقشة أزمة غزة

 وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 83 شهيدًا و105 إصابات أمس. 

 وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35386 شهيدًا و79366 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

تواصل عدوان الاحتلال على غزة:

 تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ226 على التوالي عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، من بيت لاهيا شمالًا حتى رفح جنوبًا، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى. 

 واستهدف طيران الاحتلال الحربي محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على منطقة الشيخ زايد وتلة قليبو، وبلدة بيت لاهيا.

 واستشهد 3 مواطنين وأصيب 7 آخرون في غارة جوية من طائرة حربية على منزل لعائلة شاهين بحي التفاح شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

 كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

 

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