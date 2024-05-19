الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

في اليوم 226 للعدوان:

جرحى وقتلى في قصف للاحتلال على مناطق عدة من قطاع غزة

العدوان على غزة
العدوان على غزة

تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ226 على التوالي عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، من بيت لاهيا شمال حتى رفح جنوبا، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى، وفقا ل"وفا". 

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وأفاد مراسل وفا بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على منطقة الشيخ زايد وتلة قليبو، وبلدة بيت لاهيا.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب 7 آخرون في غارة جوية من طائرة حربية على منزل لعائلة شاهين بحي التفاح شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

ووصول 20 شهيدا وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الاقصى وسط قطاع غزة، جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة حسان في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين في دير البلح.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة عوض قرب مسجد الصفاء في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن طائرات مروحية حربية أطلقت النار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع غارة وسط مدينة رفح، وإطلاق قذائف من زوارق الاحتلال الحربية صوب ساحل بحر رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في شرق ووسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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