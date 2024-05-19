وزير الخارجية يتوجه إلى أثينا.. تعزيز العلاقات ومناقشة أزمة غزة

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم، إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقة المتميزة والوثيقة والتي تطورت وترسخت بشكل متنامٍ خلال السنوات الأخيرة.

كما تستهدف الزيارة التشاور وتنسيق المواقف حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري سيعقد خلال زيارته عدداً من اللقاءات الهامة، في مقدمتها لقاء وزير خارجية اليونان " جورجيوس جيرابيتريتيس"، حيث يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة لمتابعة تنفيذ برامج التعاون الثنائي وتعزيزها، والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، بالإضافة إلى مواصلة التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأردف المُتحدث الرسمي، بأنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري أيضاً مع "ديميتري كوبيلوزيس"، رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء في إطار متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، فضلاً عن إجراء بعض اللقاءات الصحفية والحوارية مع وسائل الإعلام اليونانية.