الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بـ١٠ أكشاك للخضار بشبرا الخيمة

حريق بشبرا الخيمة
حريق بشبرا الخيمة

شهدت منطقة جامع ابو الهنا التابعة لقسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حريق شب في 10 اكشاك للفاكهة والخضار بجوار مدرسة الشيماء بدائرة القسم، مما تسبب في تفحمها.

txt

إندلاع حريق في منزل وحوش مواشي بجرجا

txt

إندلاع حريق في حوش بسبب التوصيلات العشوائية من دون إصابات بأخميم

 ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في 10 اكشاك للخضار والفاكهة بجوار سور مدرسة الشيماء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

مواد متعلقة

إندلاع حريق في منزل وحوش مواشي بجرجا

إندلاع حريق في حوش بسبب التوصيلات العشوائية من دون إصابات بأخميم

السيطرة علي حريق هائل في شقة سكنية بالأقصر

انتداب المعمل الجنائي في حريق داخل مصنع مراتب في المريوطية
الجريدة الورقية