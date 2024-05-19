الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بـ١٠ أكشاك للخضار بشبرا الخيمة

شهدت منطقة جامع ابو الهنا التابعة لقسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حريق شب في 10 اكشاك للفاكهة والخضار بجوار مدرسة الشيماء بدائرة القسم، مما تسبب في تفحمها.

ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في 10 اكشاك للخضار والفاكهة بجوار سور مدرسة الشيماء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.