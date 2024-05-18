إندلاع حريق في حوش بسبب التوصيلات العشوائية دون إصابات بأخميم

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملحق بمنزل بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بنشوب حريق في حوش بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالبوص والعروق الخشبية ملحق بمنزل ملك "خالد . ح . ا . ع" 49 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





وبسؤال مالك الحوش قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف باحتراق كمية من التبن بالحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بنشوب حريق في حوش بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك عبد الرحيم ا ا ا 72 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





وبسؤال مالك الحوش قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي داخل الحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .